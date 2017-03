Hradečáci se trápí se změnami v parkování

Jindřichův Hradec – Jedna velká změna za druhou zasahuje od začátku roku hradecké parkování. A většina řidičů některé z těchto změn rozhodně nevítá.

Parkoviště. Ilustrační foto.Foto: Deník / Hudec Adam



Na začátku letošního ledna vznikly v centru města dvě parkovací zóny pro rezidenty se zhruba 140 místy. Zastavit na nich mohou lidé s předplacenými kartami. Novinkou je, že nemusejí stát na jednom konkrétním místě, ale kdekoliv ve své zóně.



Podle starosty Stanislava Mrvky město vydalo více karet, než existuje samotných fyzických míst. „Máme propočítáno, že desetiprocentní převis by měl být vyhovující,“ vysvětlil.



V minulém týdnu se město po půlročním odkladu pustilo do přestavby parkovací plochy ve dvoře pod muzeem fotografie. Ta doposud sloužila jako neoficiální parkoviště s necelou stovkou neplacených míst.



„Po stavebních úpravách, především zpevnění plochy, zde vznikne na padesát placených stání,“ uvedl místostarosta Bohumil Komínek. Kvůli několikaměsíčním pracím ve Václavské ulici je také uzavřené neplacené parkoviště pro dvacet aut poblíž polikliniky. „Rádi bychom ho ale ještě letos na podzim, až bude rekonstrukce Václavské hotová, rozšířili do svahu nad ním,“ sdělil vedoucí odboru rozvoje Vladimír Krampera.



Jako náplast pro stovku řidičů, kteří přišli o místo, nechala radnice zlevnit stání na odstavném parkovišti Jitřenka na opačné straně centra, a to až do dokončení rekonstrukce plochy pod muzeem.



Zatím poslední letošní novinkou, která řidiče čeká, je možnost placení parkovného pomocí mobilní aplikace. Taková možnost zatím ve městě u Vajgaru neexistovala. Jak uvedl tajemník městského úřadu Karel Přibyl, plánuje radnice tuto záležitost spustit 17. dubna. „Jedná se o systém elektronické peněženky SEJF, který si uživatel dobije ze svého účtu. V současné době by systém měl pokrýt všechna placená parkoviště na území města,“ sdělil.



„Vzhledem k tomu, že řidič při takovéto platbě nedostane parkovací lístek, bude kontrolu parkovného provádět městská policie pomocí dálkového elektronického systému,“ doplnila mluvčí radnice Karolína Průšová.