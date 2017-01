Hradecká hvězdárna by se měla dočkat rekonstrukce

Jindřichův Hradec - Větší projekční sál, klubovna, lepší zázemí nebo třeba větší pozorovací kopule. Tak by mohla vypadat nová tvář Hvězdárny F. Nušla.

I takhle by mohla vypadat nová tvář hvězdárny.Foto: archiv MěÚ J. Hradec

S dlouho očekávanou a takřka kompletní proměnou hvězdárny, kde se o vesmíru už lecčemu přiučily celé generace dětí, by se konečně mohlo začít v letošním roce.

„Je rozpracovaný projekt a probíhá zpracování žádosti o dotaci do IROP. Pokud ji získáme, zahájíme ke konci letošního roku výběrové řízení na zhotovitele," uvedla mluvčí městského úřadu Karolína Průšová.

Podle vedoucí hvězdárny Jany Jirků se v případě zahájení rekonstrukce budovy bude hrát hlavně o zvětšení celkového prostoru.

„Vzniknout by měl větší projekční sál s kapacitou šedesát míst, klubovna, dílnička, skladovací prostory a také by se měla zvětšit pozorovací kopule, a to ze současného průměru 3,7 metru na 6 metrů," sdělila.

Protože hvězdárna jako jediná ve střední Evropě leží na 15. poledníku, měla by se zde tato významná linie nově výrazně vyznačit. Opravit by se měla také příjezdová cesta k objektu.