Hradecké nemocnici chybí jen minimum lékařů

Jindřichův Hradec - Mladí lékaři po dokončení studií často odcházejí do zahraničí a tuzemské nemocnice proto sázejí na nejrůznější výhody a benefity, na které by nové lékaře nalákaly.

Ředitel jindřichohradecké nemocnice Miroslav Janovský.Foto: Deník/ Renata Kočí

V jindřichohradecké nemocnici sice nefunguje žádný stipendijní program pro studenty lékařských fakult, určitou strategii ale i tady mají.

"Základní strategií pro získávání mladých lékařů je vytváření vhodných pracovních podmínek, které spočívají hlavně v minimalizaci přesčasové práce, čerpání náhradního volna, získávání potřebné kvalifikace pro výkon příslušné odbornosti a v neposlední řadě i v dobrých nadprůměrných výdělcích lékařů," vyjmenoval ředitel nemocnice v Jindřichově Hradci Miroslav Janovský a dodal, že snaha o získávání nových lékařů je zde navíc podpořena dobrou spoluprací s městem Jindřichův Hradec při zajišťování bydlení pro lékaře.

Navíc hradecké nemocnici v současné době chybí pouze čtyři lékaři k dosažení optimálního počtu doktorů. Aktuálně jich zde pracuje 119, přičemž 12 z nich jsou cizinci. "Osm z nich je ze Slovenska a v Jindřichově Hradci pracují již mnoho let, někteří z nich dokonce i desítky let," vypověděl ředitel. Čtyři další lékaři jsou z Ukrajiny, a to manželský pár lékařů, kteří již atestace získali v České republice. "Ti zde pracuje již 4 roky a druzí dva jsou noví lékaři," dodal.