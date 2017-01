Hradecko nemá moc kouřících komínů

Jindřichohradecko – Od začátku roku mohou obce z rozšířenou působností kontrolovat topidla a jejich revize v domácnostech, pokud přijde nějaký podnět.

Jak Deník v úterý i v souvislosti s výstrahou na smogovou situaci na jihu Čech zjišťoval, zatím na Jindřichohradecku žádná stížnost nepřišla.

Jak uvedl vedoucí třeboňského odboru životního prostředí Jaroslav Fliegel, na Třeboňsku by stejně úředníci hned po obdržení stížnosti nevtrhli do domácností. „Nejdříve bychom si od majitele topidla vyžádali doklady a teprve pokud by se situace nezlepšila, provedli bychom fyzickou kontrolu," vysvětluje Jaroslav Fliegel. Třeboňska se podle jeho slov zhoršená smogová situace nedotýká. „Jsou zdei dobré rozptylové podmínky," doplnil.

Významné znečišťovatele ovzduší nemá ani Dačicko a Jindřichohradecko.