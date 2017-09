OBRAZEM: Hradečtí senioři si zasportovali

Jindřichův Hradec - V Domově seniorů v Otíně se konal druhý ročník Senior her. Klienti domova si při Senior hrách Otín nejen zasportovali, ale zároveň zahájili I. ročník Školy třetího věku a celý program se velmi vydařil.

Jak ale upozornila vedoucí úseku přímé péče a manažerka kvality Domova seniorů Miroslava Čopáková, předcházela tomu řádná příprava. "Málokdo si totiž umí představit, kolik detailů je potřeba vypilovat, aby taková událost, které se zúčastní velké množství lidí, běžela jako po másle," poznamenala a zmínila známý citát: „Být připraven je první předpoklad úspěchu". "A my jsme připraveni byli," vyzdvihla.

V soutěži bylo připraveno sedm stanovišť, kde si mohli soutěžící vyzkoušet své dovednosti v různých oblastech od trénování paměti až po jemnou motoriku či poznávání bylinek. "Užívali si to náramně," říká Miroslava Čopáková.

V letošním ročníku soutěžily z každého oddělení dvě tříčlenná družstva, a protože v domově jsou tři oddělení, rozdělovaly se medaile všem. A jak Miroslava Čopáková dodala, zkrátka nepřišel ani ten, kdo si vše přišel zkusit jen tak nanečisto. I ten dostal Pamětní list, vítězné oddělení pak získalo putovní pohár, který podle ní bude velkou motivací pro obhajobu na příští rok.

"Odpoledne jsme měli milou návštěvu, za klienty přijel starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka, který spolu s ředitelem Centra sociálních služeb v Jindřichově Hradci Jiřím Blížilem vyhlásili výsledky a klientům předali medaile a diplomy," doplnila s tím, že starosta se ale ujal ještě jedné důležité úlohy. Jako patron Školy třetího věku tuto novou aktivitu v domově slavnostně uvedl. Klienty seznámil se současností i budoucností Jindřichova Hradce a krátce s klienty pobesedoval. Miroslava Čopáková informovala, že pro klienty v letošním školním roce budou připravována témata ze zdravotnictví, historie či kriminalistiky a na zakončení ročníku jim budou každý rok slavnostně předány certifikáty o absolvování, čehož se opět ujme Stanislav Mrvka jako patron této aktivity.

To ale nebylo při Senior hrách vše. Součástí programu bylo i vyhodnocení letní soutěže Herbář 2017. Ocenění se dostalo všem tvůrcům, neboť byly vytvořeny tři krásné herbáře. "Toto všechno by nebylo možné za velké pomoci zaměstnanců zařízení a studentů Střední zdravotnické školy v Jindřichově Hradci oboru Sociální činnost, kteří se našim klientům celý den věnovali jako asistenti.

Byl to krásný den a ještě krásnější je, že takto si ho lze užít i v pokročilém věku," vyzdvihla Miroslava Čopáková. "My určujeme kvalitu našich dnů a dáváme jim punc nezapomenutelnosti a výjimečnosti. Takže ať jich máme na svém kontě co nejvíce, právě takových, jako byl právě třeba tento," přeje ona i ostatní zaměstnanci i klienti Domova seniorů.