Hráz ochrání Starou Hlínu před vodou

Třeboň - Po dlouhém čekání by se ve Staré Hlíně měl ještě letos začít budovat protipovodňový val.

Velká voda ve Staré Hlíně.Foto: Vladimír Janíček

Jak vysvětlil místostarosta Třeboně Zdeněk Mráz, občané i město samotné o toto bezpečnostní opatření žádali již po ničivých povodních v roce 2002, kdy voda zaplavila velkou část obce, která je místní částí Třeboně. Radní nyní schválili stavbu Státnímu pozemkovému úřadu.

„V současnosti je v části prostoru udržovaný osetý val ze zeminy, ale ten není v celé délce toho budoucího," zmínil. Nová betonová hráz má začínat ve Staré Hlíně pod nově zrekonstruovaným mostem na hlavním tahu z Jindřichova Hradce na České Budějovice a končit má až za fotbalovým hřištěm v obci.

„Ke stavbě nebyly žádné připomínky z pohledu městského úřadu a je schválena jak v rámci územního plánu, tak i Plánu společných zařízení v rámci komplexních pozemkových úprav ve Staré Hlíně," doplnil místostarosta.

Stavba, jejímž investorem je Státní pozemkový úřad, bude po kolaudaci předána do vlastnictví města Třeboň a zároveň dojde i k opravě místní komunikace ve spodní části Staré Hlíny. „Jsem rád, že i když to trvalo tak dlouho, dochází k tomu, co bylo přislíbeno. I když věřím, že povodeň z roku 2002 se už nebude opakovat, tento val jistě splní účel i při menším průtoku," uzavřel Zdeněk Mráz.