Hřbitov občas zaplaví voda z Fedrpuše

Jindřichův Hradec – O odvádění vody mimo prostory městského hřbitova se město snaží už dlouhé roky.

Přívalový déšť nejedou zaplavil jindřichohradecký hřbitov a krematorium. Snímek je z roku 2010.Foto: Deník/Lenka Novotná

Už několikrát se v minulých letech stalo, že na hřbitov se v jarních měsících přihnala velká voda, která místo zaplavila. Radnice dlouhodobě hledá řešení problému. Podle šéfa odboru rozvoje Vladimíra Krampery spočívá v odvodu vody tak, jak odtékala kdysi, tedy podél silnice a přes louky do zahrad.



„Bohužel výstavba v zahradní kolonii to tam zaslepila a stávající trubka vodu nepobere. Proto je potřeba strouhu nově zatrubnit a vyvést za zahrádky,“ vysvětlil a doplnil, že radnice nyní vyjednává o pracích na pozemcích za kolonií, které městu nepatří. Město si už několik let připravuje v rozpočtu peníze na práce pro případ, že by se domluva v letošním roce podařila. "Počítáme s padesáti tisíci, kdybychom se při jednání hnuli z místa. Pozemky ale patří rakouskému občanovi, a tak je to poněkud složitější," doplnil Vladimír Krampera.