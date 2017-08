Husovy sady ještě čekají další úpravy

Jindřichův Hradec - Do začátku příštího léta by měly být opravené veřejné záchodky. Znovu se také vysadí stromy, které uschly.

Při procházce nově upraveným parkem je možné si všimnout dvojice suchých, nově vysazených, stromů. „Park jakožto dílo je v záruční lhůtě, tudíž má zhotovitel povinnost je znovu vysadit. Průkazně suché jsou tyto dva nové stromy v okolí záchodků, nyní řešíme, jestli je vysadit ještě na podzim, nebo až na jaře. Jaro je pravděpodobnější,“ přiblížila místostarostka Petra Blížilová.



Zároveň doplnila, že město chystá úpravu budovy veřejných toalet. „V současné době vzniká projekt, měl by být hotový zhruba v září. Ještě uvidíme, jestli se do přestavby pustíme ještě v letošním roce, nebo až na jaře. Hotovo bychom ale chtěli mít do začátku příští letní sezony,“ uvedla.