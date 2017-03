Husovy sady se mění. Do léta budou k nepoznání

Jindřichův Hradec – Na zhruba 15 milionů korun vyjde zevrubná úprava hlavního hradeckého parku, Husových sadů.

S blížím se jarem opět začaly stavební práce v první části parku, která přechází do Masarykova náměstí a ve které bylo už loni na podzim vykáceno devatenáct kaštanů. Podle projektu místo nich nechá město vysadit osmnáct nových. To by se podle slov mluvčí radnice Karolíny Průšové mělo uskutečnit do začátku letní sezony. „Stejně jako celková úprava prostoru mezi náměstím a Kostelní ulici,“ doplnila.



Ve stejné době by v horní části parku, která je od nynějška až do posledního červnového dne kvůli pracím uzavřena pro chodce, měl vzniknout například nový vodní prvek. Stávající jezírko s fontánou nahradí zpevněná plocha se zapuštěnými drobnými vodotrysky. Sady se také vybaví novými lavičkami, koši a dalším mobiliářem. Zmizí mimo jiné také kamenné bariéry, které Husovy sady oddělují od náměstí.



Celá revitalizace je rozdělená do tří etap. Během nich necelou sedmdesátku starých a poškozených stromů nahradí výsadba 73 nových. Mimo jiné se v prostřední části parku objeví písčitá plocha na petanque či masivní lavičky.