Hvězdárna chystá Messierovskou noc

Jindřichův Hradec - Tradiční noc pozorování se blíží. Nastane z 24. na 25. března.

Hvězdárna Františka Nušla v Jindřichově Hradci.Foto: Deník/ Renata Pávková

K návštěvě Hvězdárny Františka Nušla v Jindřichově Hradci zve událost zvaná Messierovská noc.



Podle vedoucí jindřichohradecké hvězdárny Jany Jirků budou k vidění, za jasného počasí, během noci postupně objekty takzvaného Messierova katalogu - tedy mlhoviny, galaxie, hvězdokupy a podobně. "K tomu se jako bonus přidá i planeta Jupiter, a to téměř po celou noc. Od druhé hodiny ráno se potom přidá i Saturn," popsala Jana Jirků.



Pozorování se koná v noci z pátku 24. na pátek 25. března, a to od osmi hodin večer až do úsvitu (přibližně tedy do čtvrté hodiny ranní).



"V případě nepříznivého počasí otevřeme pouze do půlnoci a nabídneme jako náhradní program prohlídku hvězdárny a dalekohledů nebo projekci na plátně s ústním komentářem, povídání a debatu na různá astronomická témata o všem, co návštěvníky bude zajímat," doplnila vedoucí Jana Jirků.