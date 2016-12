I díky vám budou mít psi bohatou nadílku

Jižní Čechy, Jindřichův Hradec - Štědrost čtenářů Deníku oceňují provozovatelé jihočeských útulků pro psy. Jejich svěřenci budou mít radost z množství pamlsků.

V redakci Jindřichohradeckého deníku přibývají dárky pro opuštěné psy v mikroazylu hradecké Cibely. Foto: Deník/Lenka Novotná

Předčasně dorazil Ježíšek do jihočeských útulků pro opuštěné psy. A to díky vám, čtenářům Deníku, kteří jste zareagovali na naše výzvy k pomoci nalezeným zvířatům.

Čtenáři Českobudějovického deníku nezapomněli o Vánocích na psy z městského útulku Na Zlaté stoce. „Na základě výzvy v Deníku přicházeli v minulých dnech lidé s dárky pro naše pejsky. Lidé nosili obojky, hračky, vodítka, ale i fleecové deky. Za všechny tyto dárky děkujeme," řekla zástupkyně provozovatele útulku Jana Karlíčková.

Příznivci Deníku v krajském městě pomohli i jinou formou. Poté, co si v novinách všimli fotografií dvou svěřenců budějovické odchytové služby a útulku Animal Rescue, postarali se o to, aby se informace o aktuálním bydlišti zvířat dostala k jejich majitelům.

„Díky Deníku se nám ozvali původní páníčci a své mazlíčky si okamžitě odvezli zpět do svých domovů," potvrdil za odchytovou službu Vladimír Kössl.

Pejskové bez domova z útulku pro města Písek a Strakonice dostali konzervy, pamlsky, hračky, deky, pelíšky i obojky a oblečky, a to díky čtenářům Píseckého a Strakonického deníku, kteří přispěli do materiální sbírky. „To je neuvěřitelné, kolik nám toho lidé darovali. Je to úžasné. Mockrát za pejsky děkujeme," řekla vedoucí útulku Alexandra Auterská.

Do redakce Jindřichohradeckého deníku za dva týdny od vyhlášení sbírky pro opuštěné psy a kočky, o které se na Jindřichohradecku starají členové spolku Cibela v mikroazylech, přišla desítka dárců všech věkových generací. Lidé zatím donesli několik přepravek, konzerv pro psy i kočky, stejně tak i granule a velké množství piškotů. V současné době se dobrovolníci z Cibely starají o 31 koček a 22 psů, z toho 10 štěňat. Seznámit se s některými z nich a třeba jim i dát nový domov můžete na umisťovací výstavě, která se koná 29. prosince od 10 do 16 hodin. "Nemůžeme tam vzít všechny naše svěřence, ale zájemci budou mít možnost dovědět se i o těch, kteří přímo na výstavě nebudou," slibuje Petra Jirsová ze spolku Cibela.

Také Českokrumlovský deník vyzval čtenáře, aby útulku darovali krmivo nebo finanční příspěvek. Ale takzvané Psí Vánoce, sbírka spojená s návštěvou útulku, už má v Českém Krumlově dlouhou tradici. Ani tentokrát příznivci zvířat nezklamali. Do útulku přinesli 1300 kilogramů krmiva.

Pytle granulí, několik šišek salámu, plyšové hračky, psí pamlsky a další dárky od dobrovolných dárců udělaly krásné Vánoce opuštěným pejskům i v táborském útulku. Materiální sbírku vyhlásil Táborský deník a hlavní podíl na jejím úspěchu mají zaměstnanci sezimovoústecké střední školy a COP. Na výzvu zareagovaly také čtenářky Táborského deníku Eva Syrová ze Zárybničné Lhoty a Dana Slouková z Tábora.