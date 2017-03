Jan Zedník: Vojáci se zbraní v ruce jsou v ulicích každodenním chlebem

Brusel - Každodenní práce po roce, který utekl od teroristického úroku v Bruselu, pomalu vytěsnila Janu Zedníkovi z Deštné, který zde pracuje jako akreditovaný parlamentní asistent poslance Jiřího Pospíšila, nepříjemné vzpomínky z loňského roku z hlavy.



"Byl jsem jenom kousek od teroristického útoku ve stanici metra Maelbeek. Pomalu jsem v tu dobu opouštěl svůj byt a skrze otevřené okno jsem zaslechl tlumený výbuch. Zvyklý z domova na odpaly v deštenském žulovém lomu jsem tomu nevěnoval zvýšenou pozornost. Netušil jsem, co vše se tímto změní," ohlédl se za osudným dnem před rokem Jan Zedník.



Pokračoval, že když nyní pomine politické aspekty, tak v Evropském parlamentu došlo například ke kompletnímu přestavění vstupů, pro všechny zaměstnance i návštěvníky platí přísnější pravidla vstupu i pohybu po budově. "Projevuje se to kupříkladu tím, že ve 22 hodin se uzavřou brány podzemních garáží a ani zaměstnanci s platnými známkami pro vstup se se svým vozidlem do garáží nedostanou. Stejná opatření platí ve všech ostatních unijních institucích. Navíc dnes je běžné potkávat ve městě korzující vojáky se samopaly v ruce," popsal.

Ve středu ráno, tedy rok po osudném útoku, svolal předseda Evropského parlamentu všechny poslance a zaměstnance, abych společnou minutou ticha vzpomněli na oběti loňských atentátů. "Všechna ta nová bezpečnostní opatření se pro mne stala rutinou, vojáci se zbraní v ruce v ulicích každodenním chlebem, a tak jsem si už vlastně ani neuvědomoval, že to vše je kvůli loňským teroristickým útokům. Celý ten smutný loňský den, kdy jsem se skutečně bál o život, mi připomněl až email pana předsedy Tajaniho, kterým nás všechny vytáhl z našich kanceláří. Ve středu v 10 hodin jsme si v Evropském parlamentu před hlavním sálem pro plenární zasedání společně připomněli, že bychom měli být jednotní a silní, protože spolupráci v Evropě nyní potřebujeme více než kdy dříve. Ačkoliv si každý z přítomných pojem jednotní a silní jistě vykládal jinak, byla ve vzduchu cítit atmosféra porozumění. Pro mne osobně to neznamená další integraci a vytvoření Spojených států evropských, nýbrž prohloubení spolupráce v oblasti bezpečnosti, ochrany vnějších hranic a dobudování jednotného vnitřního trhu, který pomáhá roztáčet kola české exportně orientované ekonomiky," odpovídá z Bruselu Jan Zedník.

