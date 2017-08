Je rozdíl, jestli syn vstává do školy nebo na ryby

Jindřichův Hradec – I letos se bude v českobudějovickém IGY Centru konat 6. září Kabelkový veletrh a výtěžek bude opět rozdělen mezi talentované děti z Jihočeského kraje.

Michal Tippl letos obhájil prvenství v Labském poháru.Foto: archiv rodiny

Loni se dostalo i na šikovného rybáře Michala Tippla z Jindřichova Hradce. Jeho maminka Romana Tipplová tehdy měla z finanční podpory velkou radost.



Co nového se od loňského Kabelkového veletrhu odehrálo? Kam pokročila synova rybařina?



Tak především syn strávil za letošní půlrok opět mnoho hodin u vody a prutů, což se příznivě projevuje na technice chytání. Pokrok je vidět vždycky až s větším odstupem času, ve své kategorii byl loni mistrem republiky a vyhrál několik závodů, tak ve viditelných úspěších není moc kam se posouvat. Spíš se opravdu jedná o techniku, kde má ve srovnání s dospělými samozřejmě ještě velké rezervy.



Jaké soutěže má Michal aktuálně za sebou?



Soutěže probíhají kvůli počasí většinou od půlky dubna do začátku července. Na menší závody, které jsou vyloženě pro děti čas není. Michal je členem družstva, které jezdí sérii závodů druhé ligy a snaží se konkurovat dospělým závodníkům, kteří mají přeci jen mnohem více zkušeností. Je ale třeba říci, že už jim rozhodně jen nešlape na paty, ale umísťuje se většinou v první polovině startovního pole. Srovnat síly s více dětmi stejné věkové kategorie mohl letos na Mistrovství republiky, kde nakonec skončil na třetím místě, a tak do poličky přibyl další pohár. Před časem obhájil loňské prvenství v Labském poháru, čehož si velmi cení, protože se jedná o závod na velké řece a to je vždy těžší, než když se chytá na naší Nežárce nebo někde na stojaté vodě.



Co vás nyní čeká?



Nyní syna čekají ještě nějaké závody, které jsou součástí ligy. Největší výzvou ovšem bude mistrovství světa v Irsku.



Podařilo se na „kabelkové“ vybavení chytit nějaký pěkný úlovek?



Určitě ano. Například chytil na Nežárce na bič několik pěkných cejnů, kteří měřili více jak 50 centimetrů, nebo „zlatou rybku“ -krásného lína. Všechny ryby byly pochopitelně vráceny vodě.



Jak náročné je skloubit synovo rybaření s běžným denním režimem, se školou, prací?



Moc. Dovolenou neznáme jinak, než na rybách, protože na závody se jezdí často už v pátek ráno a vzhledem k tomu, že manžel mívá pracovní i víkendy, tak padá většina jeho dovolené právě na závody. Mistrovství světa, to je pak dalších deset dnů dovolené a pak už jí moc nezbývá. No a škola, to je kapitola sama o sobě. Míša tvrdí, že to zvládá, jen je velký rozdíl, když má ráno vstávat do školy a nebo na ryby.



Otázky pro Michala Tippla:

Baví tě pořád rybařina?

Jo, baví. Nejvíc boj s rybou a plavaná.

Chtěl by ses jí věnovat i v budoucnu, třeba i profesionálně?

Asi jo.

Co tě baví ve škole a co vůbec ne?

Ve škole mě vůbec nebaví výtvarka, nejvíc mě baví tělocvik.

Jaké máš koníčky?

Baví mě chodit na houby, jezdím na kole a rád plavu a v zimě lyžuju.