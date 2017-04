Jihočeská ČSSD už se domluvila a jako lídra navrhla Stanislava Mrvku

České Budějovice - Na 1. místě je Stanislav Mrvka, na posledním Jiří Zimola.

Starosta Jindřichova Hradce Stanislav Mrvka.Foto: Josef Böhm

Tak vypadá jihočeská volební listina kandidátů do Poslanecké sněmovny. Alespoň tak ji pražskému předsednictvu navrhnou jihočeští sociální demokraté po pondělní schůzi výkonného výboru.

Jindřichohradecký starosta Stanislav Mrvka byl jasným favoritem, při tajné volbě byl zvolen jednohlasně všemi 17 hlasy.

Za ním se řadí kandidáti takto: Ondřej Veselý, Petr Podhola, Olga Bastlová, Vlasta Bohdalová.

Praha by měla kandidátku potvrdit 8. dubna.

První reakce členů ČSSD na jihu Čech

Jana Krejsová, ČSSD Prachatice, zastupitelka města

Dozvídám se to od vás, nebyla jsem na místě. Kandidáti z Prachaticka prošli naší okresní konferencí. To, že byl zvolen jako lídr jihočeské kandidátky pan Mrvka, je pro mě dobrá zpráva. Mám ho ráda. Podle mého názoru je to čestný chlap, mluví pravdu, a proto si ho jako člověka velmi vážím. Rozhodně s tím nemám žádný problém. Beru to pozitivně a myslím, že to může být člověk na správném místě. Zároveň musím říct, že mi nevadí, zda bude na prvním místě zrovna pan Mrvka, nebo Jiří Zimola. Toho si samozřejmě vážím také, ať se teď povídá, co se povídá. Znám pozadí toho příběhu a myslím si o tom své.