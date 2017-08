Jindřichohradeckým fotbalistkám v neděli začíná sezóna

Jindřichův Hradec - Do další divizní sezóny o poslední srpnové neděli vstoupí fotbalistky TJ Sokol J. Hradec.

Do další divizní sezóny o poslední srpnové neděli vstoupí fotbalistky TJ Sokol J. Hradec.

V úvodním kole se hradecké fotbalistky představí v Plzni, kde se střetnou s tamními Vodními stavbami (14:00 hod.).



Závěrečný herní test jindřichohradecké družstvo absolvovalo v Borovanech. Na tamním turnaji obsadilo poslední místo, když skončilo nejen za vítězným FK Spartak Kaplice, TJ Calofrig Borovany, což jsou týmy působící ve stejné soutěži jako Sokol, ale i za třetím DFC Panterky Čechtice (KP středních Čech).



Umístění na turnaji ovšem příliš směrodatné není, jelikož J. Hradec nenastoupil v ideální sestavě. Hráček bylo málo, nedaly do kupy ani celou jedenáctku. „To nás trápí, bojujeme s nedostatkem fotbalistek. Věříme, že se to s koncem prázdnin zlepší a počet naroste,“ doufá opora Sokola Zuzana Šteflová, jež v Borovanech také nemohla hrát.



Zastavily ji zdravotní problémy, ale do Plzně už se těší. „V neděli nastoupím, již to půjde. Chceme si zápas všechny především užít v pohodě a ve zdraví. Uvidíme, jak se nám bude dařit. Braly bychom v sezóně umístění v lepší polovině tabulky, ovšem víme, že to lehké nijak nebude,“ uvědomuje si jindřichohradecká fotbalistka.



