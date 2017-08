Jiří Kněžíček: Svěrák mi říkal „pane lékárníku“

Slavonice – Ve filmu Po strništi bos nehrály jen slavonické děti.

Dokonce čtyřikrát se ve filmu Po strništi bos objevil Slavoničák Jiří Kněžíček. Na konkurz ho přihlásila dcera.

„Vyfotila mě, šoupla mě tam a pak mě pozvali na casting,“ vzpomíná na začátek své herecké anabáze Jiří Kněžíček.

Tvůrci si jej vybrali hned do dvou rolí, při natáčení strávil se štábem tři dny. Jak ale dodal, jeho postavy neměly ani žádná pojmenování. Jednou byl soused a podruhé se Jiří Kněžíček předvedl v obleku. „Aby si mě nějak pojmenoval, říkal mi Honza Svěrák pane lékárníku. V jednom momentě tam na mě ukazoval prstem a říkal – až dají tu mrtvolu na zem, tak mi smeknete klobouk. A já řek, že vím, co se sluší a patří,“ pousmál se.

Ve filmu samotném ale žádný dialog s nikým nevedl. „Jenom jsem se tam ukazoval,“ podotkl a upozornil, že ale vidět je v něm dobře. „Dvakrát pěkně zepředu a dvakrát trošku vzadu,“ dodal. „Jednou nám tam dali něco říkat, ale nikde to nakonec nezaznělo. To asi bylo jenom kdyby náhodou potřebovali,“ zmínil.

Sám Jiří Kněžíček o sobě říká, že se předvádí často, nicméně žádnou zkušenost s filmováním dosud neměl. „Pan Svěrák je sympatický člověk, jak mladej, tak starej. Bylo to příjemné a užil jsem si to. Nic takového jsem nezažil,“ vyzdvihl.

Od natáčení již dokonce dostal několik nabídek na další role. „Ale bohužel nevyhovuji určitým způsobem, třeba že jsem moc ostříhán,“ poznamenal senior, který by se ale dalšímu účinkování ve filmech nebránil. „Proč ne? Jsem v penzi, takže na to čas mám a můžu kdykoli vyrazit, kdyby bylo potřeba,“ směje se někdejší strojní zámečník, který rád baví přátele u táborových ohňů. „Tam recituji, před lidmi umím vystupovat a rozhodně mi to nevadí. Na natáčení jsem se těšil,“ tvrdí.