Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu nás opustili:

Jindřichův Hradec

Jan Macháček 86 let Kunžak

Jiří Handl 75 let Plavsko

Daniela Jeřábková 86 let Nová Včelnice

Vladimír Nosek 86 let Jindřichův Hradec

Jaroslava Sigalová 74 let Jindřichův Hradec

Jaroslav Rojka 75 let Hatín

Karel Novák 81 let Jindřichův Hradec

Květuše Slámová 80 let Horní Skrýchov

Zdeňka Rytířová 62 let Jindřichův Hradec

Třeboň

Helena Schiendlová 74 let České Velenice

Věra Dušková 73 let Třeboň

Dačice

Ludmila Bartoňová 88 let Dačice

František Štolba 84 let Dačice