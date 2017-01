Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - Tento týden nás opustili:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Michal Burda

Jindřichův Hradec

Jiří Eder 67 let Strmilov

Bohumil Karásek 75 let Jindřichův Hradec

Vladimír Šamal 84 let Kunžak

František Drbal 66 let Jindřichův Hradec

Marie Barešová 93 let Děbolín

Zdeňka Tipplová 80 let Horní Žďár

Třeboň

Břetislav Venera 91 let Třeboň

Marie Hajnová 79 let Třeboň

Jaroslav Dolejš 55 let Domanín

Helena Možiová 66 let Rapšach

Marie Plecitá 64 let Břilice

Dačice

Josef Přívětivý 89 let Třebětice