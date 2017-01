Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V právě končícím týdnu nás opustili:

Jindřichův Hradec

Věroslav Písař 83 let Vydří

Marie Šrámková 90 let Staré Město p. Landštejnem

Marie Pillárová 84 let Klec

Miloslava Hůlková 85 let Lodhéřov

Karel Jiřík 82 let Pleše

Evženie Růžičková 78 let Jindřichův Hradec

Jiří Macků 67 let, Lipolec

Drahomír Novák 68 let Přeseka

Miroslav Stejskal 92 let J. Hradec

Věra Kadlecová 83 let Nová Bystřice

František Písař 85 let J. Hradec

Dačice

Josef Ochman 76 let Dačice

Marie Havlíková 90 let Chlumec

Marie Lojková 84 let Peč