Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V právě končícím týdnu nás opustili.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/archiv

Jindřichův Hradec

Jiří Macků 67 let Lipolec

Drahomír Novák 68 let Přeseka

Miroslav Stejskal 92 let Jindřichův Hradec

Věra Kadlecová 83 let Nová Bystřice

František Písař 85 let Jindřichův Hradec

Antonín Macků 93 let Otín

Václav Tomášek 60 let Hlinice

Jana Ochotská 79 let Deštná

Jiřina Tomášů 68 let Nová Bystřice

Jan Petrák (1940) J. Hradec

Jan Rozporka (1945) J. Hradec

Jan Máca (1929) Příbraz – 13.00 hodin

Dačice

Pavel Plachý 71 let Dačice

Třeboň

Libuše Sýkorová 70 let Třeboň

Marie Hrabalová 60 let Třeboň

Karel Janoch 89 let Suchdol nad Lužnicí

Josef Babický 73 let Třeboň