Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V týdnu, který právě končí, nás navždy opustili…

KrematoriumFoto: archiv Deníku

Jindřichův Hradec

Jan Petrák, Jindřichův Hradec - 77 let

Jan Rozporka, Jindřichův Hradec - 72 let

Jan Máca, Příbraz - 88 let

Marie Píchová, Pleše - 91 let

Anna Šímová, Albeř - 79 let

Dačice

Václav Holoubek, Slavonice - 70 let

Alfréd Vyskočil, Dačice - 78 let

Třeboň

Zdeňka Roubíčková, Třeboň - 86 let

Arnošt Šandara, Třeboň - 89 let