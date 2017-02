Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační obrázek.Foto: DENÍK/Archiv

Jindřichův Hradec

František Dvořák, 85 let, Oldřiš

Bohuslava Kumžáková, 67 let, Lhota u Číměře

Josef Pošvář, 84 let, Záhoří

Růžena Slípková, 87 let, Samosoly

Michaela Štědrá, 61 let, Kardašova Řečice

Josef Bezemek, 72 let, Plasná

Vladimír Chyška, 67 let, Jindřichův Hradec

Zdeněk Rohan, 94 let, Jindřichův Hradec

Jiří Dvořáček, 61 let, Jindřichův Hradec

Třeboň

Maria Kusková, 62 let, Třeboň