Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Josef Růžička - 73 let Horní Pěna

Jozef Debnár - 58 let Jindřichův Hradec

Marie Bartůňková - 90 let Kunžak

Jan Přílepek - 86 let Jindřichův Hradec

Vlastimil Salava - 78 let Jindřichův Hradec

Jaroslav Legát - 67 let Klenová

Věra Ženíšková - 84 let Jindřichův Hradec

Třeboň

František Michal - 74 let Třeboň

Dačice

Rudolf Vláčil - 67 let Slavonice