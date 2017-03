Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Zdeněk Hrůša, 68 let, Jindřichův Hradec

Marie Zemanová, 85 let, Horní Žďár

MVDr. Alena Beranová, 65 let, Jindřichův Hradec

Josef Koubek, 69 let, Podlesí

Bohumil Hanzal, 68 let, Člunek

Josef Cach, 93 let, Hrutkov

Třeboň

Zdeňka Beránková, 76 let, Třeboň

Jan Herzog ml., 36 let, Dvory nad Lužnicí

Jaroslav Šílený, 71 let, Suchdol nad Lužnicí

Dačice

Milada Týralová, 83 let, Dačice

Bohuslav Kozák, 69 let, Dolní Bolíkov

Marie Černá, 89 let, Budíškovice