Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Jiřina Skůpová, 85 let, Staré Město pod Landštejnem

Michael Hercjuk, 85 let, Nový Vojířov

Emma Michnová, 84 let, Nová Ves

Ludmila Zikmundová, 89 let, Nová Včelnice

Stanislav Budín, 75 let, Jindřichův Hradec

Václav Baláž, 70 let, Nová Včelnice

Bohuslava Šmolová, 87 let, Nová Včelnice



Dačice

František Bačák, 71 let, Telč

Josef Radkovský, 75 let, Dačice