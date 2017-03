Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Stanislav Švob, 67 let, Jindřichův Hradec

Vlastimila Nováková, 86 let, Děbolín



Dačice

Emilie Macků, 79 let, Kostelní Vydří



Třeboň

Antonín Schmied, 75 let, Suchdol nad Lužnicí

Marie Bicková, 85 let, Domanín

Václav Samec, 76 let, Novosedly nad Nežárkou

Alfréd Veith, 73 let, Chlum u Třeboně

Bohumír Krejča, 80 let, Třeboň

Věra Klímová, 83 let, Suchdol nad Lužnicí

Květoslava Volfová, 85 let, Stará Hlína