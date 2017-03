Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Božena Jílková, 74 let, Nová Bystřice

Jan Kalina, 85 let, Slavonice

Petr Lát, 65 let, Lomy u Kunžaku



Dačice

Emilie Macků, 79 let, Kostelní Vydří

Rudolf Zich, 86 let, Dačice

Marie Trojanová, 88 let, Hříšice

Marie Dohnová, 73 let, Rancířov