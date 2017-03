Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační fotoFoto: archiv VLP

Jindřichův Hradec

Ludmila Plecháčová, 80 let, Zahrádky

Karel Urbánek, 74 let, Jindřichův Hradec

Adolf Maxa, 70 let, Příbraz

Milan Fatrdla, 77 let, Staré Město pod Landštejnem

Zdeněk Babický, 63 let, Nová Bystřice

Marie Hubáčková, 74 let, Slavonice

Josef Brož, 68 let, Plavsko

Karel Uhlíř, 80 let, Ratiboř



Dačice

Marie Srbová, 80 let, Sumrakov

Věra Láníková, 68 let, Dačice

Irena Vašíčková, 70 let, Dačice

Libuše Michálková, 77 let, Dačice

Bohuslav Kaláb, 87 let, Dobrohošť



Třeboň

Božena Vochozková, 71 let, Suchdol nad Lužnicí

Jan Nedvěd, 77 let, Třeboň