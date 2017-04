Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy na Jindřichohradecku rozloučili:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Miroslav Šetka, 77 let, Jindřichův Hradec

Zdeněk Šáda, 90 let, Pluhův Žďár

Božena Jůnová, 82 let, Jindřichův Hradec

Bohumila Berková, 74 let, Hospříz

Květoslava Pouchová, 86 let, Jindřichův Hradec

Miloslav Kanděra, 69 let, Cep

Růžena Pavlů, 88 let, Jindřichův Hradec



Dačice

Josef Michálek, 89 let, Heřmaneč

Karel Vydra, 56 let, Slavonice



Třeboň

František Košumberský, 73 let, Suchdol nad Lužnicí

František Čurda, 78 let, Třeboň

Jan Štěrba, 83 let, Třeboň

Ladislav Flaška, 67 let, Hamr