Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Ladislav Vaňásek, Nová Včelnice, 70 let

Vlastimil Hroníček, Otín, 62 let

Robert Chudáček, Jindřichův Hradec, 66 let

Marie Novotná, Albeř, 78 let

Miroslav Nápravník, Slavětín, 84 let

Anna Moudrá, Otín, 58 let

Bohunka Šimková, Jarošov nad Nežárkou, 85 let

Stanislav Novák, Potočná, 60 let



Třeboň

Jiří Zeman, Třeboň, 61 let

Daniela Hamrová, Třeboň, 87 let

Marta Vicková, Suchdol nad Lužnicí, 72 let

František Bílek, Branná, 76 let

Jan Prášek, Lužnice, 87 let

Bohuslav Karba, Hrdlořezy, 82 let

Jan Vávra, Klec, 87 let



Dačice

Marie Králíková, Ostojkovice, 86 let

Marta Fučíková, Báňovice, 80 let