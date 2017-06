Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Marie Marková, 72 let, Žirovnice

Marie Stankovská, 84 let, Jindřichův Hradec

Karel Šiman, 75 let, Starý Bozděchov

Milada Bouzková, 90 let, Buk



Třeboň

Františka Boublíková, 85 let, Třeboň

Jan Poustevník, 74 let, Lomnice nad Lužnicí



Dačice

Josef Nekula, Dačice, 64 let