Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se naposledy na Jindřichohradecku rozloučili:

Jindřichův Hradec

Miroslav Molzer, 71 let, Vlčice

Jiří Kopřiva, 74 let, České Velenice

František Bušta, 88 let, Lodhéřov

František Michal, 75 let, Kardašova Řečice



Třeboň

Jana Haiderová, 67 let, Třeboň

Věra Leštinová, 70 let, Třeboň

Marie Vlášková, 73 let, Třeboň

Josef Pumpr, 85 let, Břilice



Dačice

Božena Procházková, 62 let, Slavonice

Eva Pitrová, 71 let, Dešná

Sylva Mrkvičková, 66 let, Dačice