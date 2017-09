Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - Přinášíme přehled těch, s nimiž jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili.

Ilustrační foto

Na Jindřichohradecku jsme se v uplynulém týdnu naposledy rozloučili:



Jindřichův Hradec

Břetislav Fical, 86 let, Chlum u Třeboně

Luboš Pouzar, 65 let, Číměř

Jiří Mára, Vícemil 69 let

Jiří Němec, 78 let, Jindřichův Hradec

Vlasta Picková, 84 let, Dolní Žďár

Josef Kruntorád, 87 let, Popelín

Jaroslav Tesař, 62 let, Staňkov



Třeboň

Ludmila Fabiánová, 74 let, Přeseka

Josef Ceniga, 71 let, Chlum u Třeboně

Petr Lidmaňský, 50 let, Třeboň

Pavel Dvořák, Třeboň. 77 let



Dačice

Anežka Pechová, 82 let, Markvarec