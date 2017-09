Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko -Přinášíme vám přehled těch, s nimiž jsme se v těchto dnech naposledy rozloučili na Jindřichohradecku.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:



Jindřichův Hradec

Pavel Aujezdský, 72 let, Jindřichův Hradec

Vlastimil Kalkus, 81 let, Jindřichův Hradec

Jaromíra Šetelíková, 91 let, Otín

Karel Vilímek, 89 let, Jindřichův Hradec



Třeboň

Jana Soukupová, 84 let, Domanín



Dačice

Jan Pokorný, 62 let, Vystrčenovice

Zdeněk Krejčí, 65 let, Dolní Němčice