Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Jindřichův Hradec

Pavel Hrubý, 69 let, Dolní Radouň

František Kocourek, Buk, 74 let

Jiřina Moudrá, Otín, 86 let

Marie Navarová, Buk, 98 let

Ludmila Vlková, Člunek, 87 let



Třeboň

Jaroslava Bartošová, 47 let, Suchdol nad Lužnicí

Ludmila Petrášová, 63 let, Ledenice



Dačice

Jan Bačák, 57 let, Budíškovice

Anna Bartoňová, 67 let, Dačice

Mudr. Alois Čadek, 95 let, Dačice

Karel Krtek, 85 let, Dačice