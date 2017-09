Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - Na Jindřichohradecku jsme se v uplynulém týdnu naposledy rozloučili:

Ilustrační fotoFoto: archiv VLP

Jindřichův Hradec

Bohumila Burešová, 89 let, Lásenice

Helena Mašátová, 85 let, Jindřichův Hradec

Květa Töröková, 65 let, Člunek

Jaroslav Konhefr, 73 let, Jindřichův Hradec



Dačice

Vladimír Henzl, 75 let, Dačice

Luboš Kuchta, 55 let, Dačice

Ludvík Kadlec, 69 let, Dačice

Zdeňka Doubková, 75 let, Nová Ves