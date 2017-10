Již nejsou mezi námi

Jindřichohradecko - V uplynulém týdnu jsme se na Jindřichohradecku naposledy rozloučili:

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lenka Novotná

Jindřichův Hradec

Věra Fleková, 71 let, Staňkov

Marie Bělohlávková, 90 let, Číměř

Jaroslav Hroděj, 66 let, Dolní Lhota

František Hejda, 87 let, Pohoří

Milan Jiřík, 65 let, Nová Bystřice

Vlastimil Ohnisko, 62 let, Benešov



Třeboň

Evžen Bína, 72 let, Budíškovice

Marie Bílková, 91 let, Františkov

Stanislav Nouza, 87 let, Lutová



Dačice

Oldřich Mašek, 75 let, Dačice

Josef Kudrna, 78 let, Dačice

Marta Kutilová, 76 let, Nové Hobzí