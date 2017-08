Kabelkový veletrh pokračuje

Jindřichohradecko – Ještě čtrnáct dnů máte na to, abyste se podívali do skříní, šuplíků a knihovniček a vybrali věci, které již doma leží bez povšimnutí, a darovali je do Kabelkového veletrhu.

Až do konce prázdnin sbíráme kabelky, dětské knížky a bižuterii. Další kabelky přinesla do Pravdovy knihovny v Jarošově nad Nežárkou Alena Ondřejová a jak poznamenala tamní knihovnice Milena Kodýmová, některé z nich jsou úplně nové. „Spolu s nimi přinesla i bižuterii, také nepoužitou, kterou dostala jako dárek při větších nákupech. Přidala i několik dětských knížek,“ doplnila knihovnice. Kabelkový veletrh se koná 6. září v českobudějovickém IGY Centru.



Sběrná místa

Jindřichův Hradec, redakce Jindřichohradeckého deníku, nám. Míru 175

Třeboň, MÚ – odbor kultury, Palackého nám.

Dačice, prodejna Army, Gothöva 64

Jarošov nad Nežárkou, Pravdova knihovna

Lomnice nad Lužnicí, Staré radnice (vestibul), nám. 5. května 133

Nová Bystřice, Turistické informační centrum, Mírové nám. 54

Slavonice, Turistické informační centrum, nám. Míru 476



Sběrné místo můžete zřídit i ve vašem městě, obci, v prodejně, knihovně či infocentru. Chcete-li nám pomoci, pište na e-mail petra.lejtnarova@denik.cz nebo volejte 602 667 651.

Autor: Petra Lejtnarová