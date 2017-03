Kam za kulturou ve čtvrtek

Jindřichohradecko - Hledáte tip, kam vyrazit za zábavou nebo do kina právě ve čtvrtek? Vyberte si z našeho přehledu.

Letošní sezonu v Muzeu Jindřichohradecka zahájí výstava Afrika hravá už 30. března. Děti navštíví africkou chýši, prolezou stolovou horu a budou hledat diamanty v písku.Foto: Marie Hazuková

Jindřichův Hradec

Afrika hravá

Vernisáž výstavy zajímavostí ze současné Afriky

Vystoupí Hakuna Matata

Výstavní sál ve Svatojánské ulici - od 16 hodin

Dačice

Den otevřených dveří a jarní dílna

ZŠ Komenského - od 14:30 hodin



Třeboň

JH Swing band – koncert

Společenský sál Lázní Aurora - od 19:30 hodin



Třeboň

Komentovaná prohlídka výstavy Kresby, akvarely a grafika Jana Novotného – provádí autor

Dům Štěpánka Netolického - od 16 a 17 hodin



Jindřichův Hradec

Kino Střelnice

I dva jsou rodina - od 17:30 hodin

Ghost in the shell - od 20 hodin



Třeboň

Kino Světozor

Volání netvora: Příběh života - od 17 hodin

Ghost in the Shell - od 20 hodin