Kdo vyfotil nejlépe Třeboň v pohybu?

Třeboň - Fotografové z celé republiky se zapojili do sedmého ročníku soutěže Vyblejskni Třeboň.

1. místo v soutěži Vyblejskni Třeboň: Jan Müller - Útěk.Foto: Jan Müller

Sedmý ročník fotosoutěže Vyblejskni Třeboň měl tentokráte podtitul V pohybu. Podle referenta odboru kultury a cestovního ruchu třeboňského úřadu Luďka Švejcara, který soutěžní klání pořádá, to byl možná důvod, proč letos dorazil v porovnání s předcházejícími ročníky menší počet snímků. 36 autorů z celé republiky, mezi nimi 19 žen, poslalo 140 fotografií. Snímky hodnotila desetičlenná porota složená z profesionálních fotografů, organizátorů soutěže a sponzorů.

Výsledky byly vyhlášeny v rámci Svatováclavských slavností, které se v sobotu odehrály na Masarykově náměstí. Nejlepší snímky budou vystaveny ve foyer Divadla Josefa Kajetána Tyla. Ceny pro nejlepší fotografy věnoval hotel Zlatá hvězda, Slatinné lázně Třeboň, Pivovar Regent, Jana a Pavel Školkovi a Město Třeboň.

"Mnozí fotografové přidali k přihlášce do soutěže i krátký dopis, tak jeden z nich od autorky čtvrtého letošního nejlepšího snímku, připojujeme," dodal Luděk Švejcar.



"Dobrý den, zasílám Vám fotografie do soutěže Vyblejskni Třeboň a v pohybu! Z těch mnoha a mnoha letošních fotek z Třeboňska jsem vybrala pět, které se vztahují především k aktivitě rukou - tvořivých i hravých. Ve všech případech však při akcích, které mne hodně okouzlily. Ostatně všechny akce, které jsem za ty tři týdny viděla, byly připravovány vysoce profesionálně. Zážitky tedy byly náramné. Proto jsem nezařadila fotky z regaty, skifařů, cyklistů nebo skotačících hříbat, o letících volavkách nebo husách nemluvě . A omlouvám se chlapům, že tentokrát skoro převažují ženy. Náhodou to tak vyšlo. Zvlášť ta jedna byla tak kouzelná, že z její interpretace jazzu jsem dlouho nemohla usnout. A jenom přemýšlím, pokud se příští rok budu moci všech těch akcí zúčastnit, do jakých výšin program půjde!!! Třeboni může závidět leckteré, nejen lázeňské město.

Přeji všem soutěžícím úspěch! S pozdravem a s vděčností za zážitky RNDr. Karla Milcová, Praha"

Pořadí:

1. místo – Jan Müller – Útěk

2. místo – Milan Klail – Zlatý vláček

3. místo - Jaromír Fořt – Závod s parníkem

4. místo - Karla Milcová - Lvíčci v pohybu

5. místo – Dagmar Lipovská – Trénink

6. místo – Šárka Třísková – Letní balancování

7. místo – Miloš Branda – Život je krásný

8. místo - Pavla Berglová – Hadice zlodějská

9. místo - Jaromír Fořt – Koukněte pane, to to frčí!

10. místo – Miloš Branda – Že mě nechytíš