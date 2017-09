Když o víkendu rozbolí zuby

Jindřichohradecko - Přehled víkendových služeb zubařů.

Ilustrační fotoFoto: František Stýblo

V sobotu má v Jindřichově Hradci pohotovost Barbora Majerčíková (Jarošovská 1126/II, 384 321 839), v neděli Karel Med (Denisova 352/II, 384 363 597), vždy od 8 do 12 hodin.



V Dačicích v sobotu i v neděli jako zubař slouží MUDr. Lovětínský (Příhodova 190, 384 423 107), a to od 8 do 10 hodin.