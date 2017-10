Knihovna slaví. Dárky dostanou čtenáři

Jindřichův Hradec – Jindřichohradecká městská knihovna si letos připomíná 125 let od svého vzniku. Hlavní část oslav se chystá právě na podzimní měsíce. Navíc v pondělí začíná i celorepublikový projekt Týden knihoven.

Jak zmínil ředitel hradecké knihovny Tomáš Dosbaba, pro návštěvníky je v rámci oslav výročí připraveno hned několik zajímavých akcí, například cestopisné besedy či setkání se spisovateli Terezou Boučkovou či Davidem J. Žákem.

Dárkem pro všechny čtenáře bude i nový bibliobox, tedy speciální schránka, do níž budou moci klienti vracet knihy i mimo výpůjční dobu. „Rozšíříme tak nabídku služeb. Návratový box bude umístěn před vchodem knihovny,“ upřesnil ředitel.

Jedná se o speciální venkovní schránku, která umožní čtenářům vracet vypůjčené knihy a časopisy 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tedy kdykoliv i mimo otevírací dobu knihovny. Tomáš Dosbaba doufá, že se tak zvýší návratnost knih a tím pádem tak budou i dříve dostupné pro další čtenáře. "V dnešní uspěchané době to bude jistě přínosem. Je to služba hlavně pro čtenáře, kteří nestíhají vrátit vypůjčené knihy, časopisy v normálních výpůjčních hodinách. Mohou vložit vypůjčené knihy do biblioboxu, následující pracovní den jim knihy budou odepsány z jejich konta," popsal ředitel a upozornil, že vracení knih pomoci biblioboxu ale nezbavuje čtenáře dodržovat výpůjční lhůty. "Dluží-li čtenář poplatky za prodlení, pozdní vrácení, tak vrácením přes bibliobox mu nebudou smazány, ale budou požadovány k úhradě při příští návštěvě knihovny," vysvětlil.



Bibliobox je nerezový box ukotvený do země. Je zabezpečen proti vniknutí a poškození vložených knih. Uvnitř boxu je speciální vozík s pružinovým mechanismem pro zachycení knih, který knihovnice vyzvednou a převezou do knihovny. V horní části má uzamykatelný štěrbinový otvor sloužící pro vložení knížek na kolečkový podavač. Pod ním je menší úložný prostor, který slouží pro případ, že do otvoru někdo vhodí drobnější předměty, které by mohly poškodit uložené knihy. Ty jsou chráněny i proti nalití tekutiny, která skončí v prostoru pod kolečkovým podavačem a odtud je odvedena mimo bibliobox. Vlastní knihy po podavači sjedou do pojízdného úložného prostoru, který je vnitřní součástí biblioboxu, ze kterého knihovnice každý pracovní den vybírají vrácené knihy. Box je opatřen trojcestným zámkem.

Nově budou k dispozici také výpůjčky elektronických knih. „Ty lze využít například ve chvíli, není-li kniha dostupná v tištěné podobě nebo při cestování,“ zmínil a dodal, že registrovaní čtenáři budou mít možnost využít zdarma výpůjček dvou titulů e-knih vždy na období 31 dnů.

Při oslavách nebudou ochuzeny ani děti. Ty mají do konce října možnost zaslat svůj příspěvek do literárně výtvarné soutěže o zajímavé ceny na téma Jak bude vypadat knihovna za 125 let. Vyhodnocení je naplánované na konec listopadu. „Pro naše čtenáře připravujeme také nový moderní web, který bychom rádi nabídli během podzimních měsíců,“ vyzdvihl Tomáš Dosbaba.

V knihovně ale bude živo již od pondělí, kdy začíná 21. ročník Týdne knihoven. Celostátní akci vyhlašuje každoročně Svyz knihovníků a informačních pracovníků s cílem podpořit a propagovat knihovny a zvýšit zájem o čtení.



Akce v knihovně

Jindřichův Hradec – Týden knihoven od 2. do 8. října a další říjnové akce:



2. 10. na pobočce Vajgar a 3. 10. na centrálním pracovišti – hravá odpoledne pro děti

5. 10. autorské čtení Davida J. Žáka: Návrat krále Šumavy

12. 10. beseda Rostislava Gregora: Balkánem na kole

18. 10. cestopis o národních parcích Patagonie s Bobem Stupkou

24. 10. autorské čtení spisovatelky Terezy Boučkové



– školení Internet pro seniory

- pro nové zájemce kurzy trénování paměti

- registraci zdarma novým čtenářům (2. – 8. 10.)

- prodej vyřazených knih

- výstavy Lesy a příroda kolem nás, práce z výtvarného ateliéru TVOR či díla Lenky Vytiskové Fantazie myšlenek a ptáci



Podzimní miniuniverzita:

Podzimní mini-univerzita II aneb Z jižních Čech až na kraj světa je cyklus populárně naučných přednášek. Nabídne pořady a programy věnující se zajímavým místům jižních Čech (Lipno – krajina pod vodou, Tajemná místa na jihu Čech, Méně známe zámečky a tvrze jižních Čech)

Miniuniverzita podporuje také zájem o čtení a čtenářství, umožní setkáním se spisovateli věnujícími se nejen tématice regionu (David Jan Žák a Tereza Boučková).

A zprostředkuje i poznání exotiky dalekých krajů z pohodlí knihovny, tedy výpravy z jižních Čech opravdu až na kraj světa (Skotsko, Patagonie, Nepál).



Program miniuniverzity:

• říjnová autorská čtení spisovatelky Terezy Boučkové (věnované nejen jejímu poslednímu románu „Život je nádherný“) a Davida Jana Žáka (věnované nejen „Králi Šumavy“)

• listopadová beseda Lipno – krajina pod vodou (Zdena Mrázová, Petr Hudičák)

• poznání tajemných míst na samém jihu Čech – Krajinné energie a jejich působení (listopad, Pavel Kozák)

• nové poznatky o jedlých a jedovatých houbách (listopad, Vladimír Pravda)

• oblíbené cestopisy: národní parky Patagonie (Bob Stupka, říjen), Švédsko (František Šesták, listopad) a botanické zahrady Velké Británie (Petr Chlouba, listopad).