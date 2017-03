Knihovny chystají soutěže, přednášky nebo besedy

Jindřichohradecko – Už osmým rokem se víc než čtyři stovky knihoven připojují k republikové akci „Březen – měsíc čtenářů" a ani knihovny na Hradecku nejsou výjimkou.

Ilustrační foto.Foto: archiv Jindřichohradeckého deníku

Většina z nich si pro své návštěvníky připravila jak bohatý program, tak spoustu zajímavých akcí.



Až do 4. března se zájemci všech věkových kategorií mohou v hradecké knihovně registrovat na jeden rok zdarma. Jindřichohradecká knihovna navíc letos slaví 125. rok od svého založení, k čemuž si přichystala výtvarnou a literární soutěž pro děti. Více informací naleznete níže.



V Dačicích se zase 15. března čtenářům představí elektronické čtečky a e-knihy. Prezentace je připravená od 8 do 11 a od 12 do 17 hodin. Délka výpůjčky zařízení je stanovená na 21 dní a čtenář si může půjčit až tři e-knihy zároveň.

Kalendář březnových akcí

Jindřichův Hradec

přednášky (od 16:30)

8. 3. Poruchy učení

15. 3. Cesta do Tanzánie

21. 3. Jindřich IV. z Hradce

23. 3. Korsika, ostrov hor

29. 3. Petr Vok, renesanční kavalír

pro děti

7. 3. od 15:00

Veřejné čtení dětem

31. 3. od 19:00

Noc s Andersenem

výstavy

- Lesy a příroda kolem nás

- Podmořský svět

- 25 let spolupráce jihočeských a britských památkářů



Třeboň

6. 3. Beseda o Japonsku

9. 3. Vosková batika

22. 3. Vlakem na kávovou plantáž

31. 3. Noc s Andersenem



Dačice

2. 3. Pákistán (přednáška)

16. 3. Jarní dílna pro děti