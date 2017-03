Kriminalisté odhalili další podvodné jednání lékaře z Táborska

Táborsko - Jihočeští kriminalisté sdělili další obvinění lékaři z táborského zdravotnického zařízení, případ z loňského roku tak má pokračování. Už je to dvacet milionů.

Jak v úterý odpoledne informoval policejní mluvčí Jiří Matzner, tentokrát si lékař u jednoho pacienta pomohl k dalším 10 milionům korun.



„Kriminalisté již v červenci roku 2016 obvinili jednoho lékaře z Táborska z podvodu za 10 milionů korun. Lékař kalkuloval s neznalostí dvou desítek pacientů, když navyšoval počty aplikovaných léků a podváděl zdravotní pojišťovnu,“ připomenul Jiří Matzner.

Více čtěte zde: Černá vrána mezi lékaři. Okradl pojišťovny o víc jak 10 milionů korun



Pokračoval, že při rozplétání lékařova podvodu narazili specialisté zabývající se závažnými hospodářskými, bankovními a jinými sofistikovanými podvody na pacienta, u kterého si lékař „pomohl“ za deset let k více než deseti milionům. V těchto dnech byl tedy doktor obviněn z dalšího, zvlášť závažného zločinu podvodu.



"Lékař jako osoba samostatně výdělečně činná a jako spolumajitel zdravotnického zařízení na Táborsku v úmyslu se obohatit a získat majetkový prospěch zneužil svého postavení lékaře a za péči o jednoho jediného pacienta vyúčtoval podvodně zdravotní pojišťovně finanční částku za nákup léčiva Octanine a jeho aplikace, a to ve výši více než deset milionů. Lék účtoval za maximální možnou sazbu dle tabulek státního ústavu pro kontrolu léčiv, ačkoliv dle smlouvy se zdravotní pojišťovnou věděl, že musí vykazovat částky, za které nakoupil od dodavatelů. Navíc si také počty nakoupených léků navýšil o zhruba 1 600 kusů. Vykázal také kolem šestnácti set neprovedených aplikací tohoto léku pacientovi," popsal Jiří Matzner.



Jak kriminalisté zjistili, využil svého dlouhodobě nemocného pacienta, předpokládal, že ten bez odborných znalostí a ve vážném zdravotním stavu nebude schopen registrovat počty ani aplikace léků.



V případě odsouzení by tomuto lékaři mohl hrozit trest odnětí svobody ve výši pěti až deseti let.