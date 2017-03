Křižíkovo elektrické osvětlení vyzkoušeli Hradečáci před 130 lety

Jindřichův Hradec - Někdy v průběhu roku 1886 oslovil ředitel černínského velkostatku Karel Jičínský známého českého technika a vynálezce Františka Křižíka, aby v budově panského mlýna v Jindřichově Hradci zřídil elektrárnu.

V roce 1889 Karel Novák vymaloval terč pro ostrostřelce, na kterém je první zkouška elektrického osvětlení vyobrazena. Jen datum události o jeden den posunul.Foto: archiv Muzea Jindřichohradecka



Mlýn už nebyl rentabilní a bylo třeba hledat jiné využití. „Přípravy k elektrickému osvětlení na zdejším hradě a v panském pivovaře právě se konají. Dynamický stroj z dílny známého elektrotechnika p. Křižíka z Prahy již se montuje, dráty vodící se připevňují,“ informoval v lednu 1887 místní týdeník Ohlas od Nežárky.



Ke zkušebnímu provozu se ještě nevyužívalo vody, nýbrž parního stroje, který už počátkem února poháněl dynamo, které dodávalo elektrický proud prvním pětačtyřiceti žárovkám osvětlujícím prostory pivovaru a zámku. Novinka se líbila, proto bylo v únoru instalováno elektrické vedení také na jindřichohradecké náměstí a do Panské ulice.



NEOBVYKLÁ PODÍVANÁ



V pondělí 14. března 1887 po setmění čekalo na neobvyklou podívanou množství zvědavců nedbajících na to, že „panovala studená chumelenice sněhová a mráz pronikal do kostí“. A úderem devatenácté hodiny se dočkali, když „mžikem všechny elektrické lampy žárem vzplanuly a osvítily náměstí a Panskou ulici tak jasně, že bylo očekávání všech daleko převýšeno.“ Náměstí osvětlovaly dvě obloukové lampy, jedna z nich je spolu s dynamem vystavena v jindřichohradeckém muzeu, a jedenáct žárovek.



A Jindřichův Hradec se tak stal po Praze prvním městem, kde veřejné osvětlení rozzářila elektřina. V roce 1889 si ostrostřelci nechali vymalovat terč, na němž je první zkouška elektrického osvětlení vyobrazena. Jeho autor, Karel Novák, ale událost o jeden den posunul, jak se lze přesvědčit v expozici muzea.



Zkušební provoz elektrického osvětlení náměstí a Panské ulice, v níž bylo rozmístěno dalších pět žárovek, probíhal několik dní, a protože zkoušky dopadly příznivě, rozhodla v květnu městská rada o zřízení trvalého elektrického osvětlení ve městě. Ředitel Jičínský objednal u německé firmy Briegleb, Hausen a spol. vodní turbínu. V polovině srpna byly zahájeny práce na instalaci rozvodné sítě a v únoru následujícího roku došlo k další zkoušce elektrického osvětlení, tentokrát již v celém městě. A od 1. dubna 1888 byl Jindřichův Hradec trvale osvětlován elektrickým proudem.

František Fürbach, historik Muzea Jindřichohradecka