Kvůli závodům si lidé v sobotu nezaplavou

Jindřichův Hradec – Plavecký bazén bude v sobotu pro veřejnost uzavřen.

Jindřichohradecký plavecký bazén. Ilustrační foto.Foto: archiv Deníku

V provozu zůstanou pouze sauny v suterénu, otevřeny budou od 14.30 do 20 hodin pro muže i ženy. Vedoucí bazénu Marcela Kůrková vysvětlila, že důvodem omezení jsou závody v plavání Podzimní cena Jindřichova Hradce, které pořádá místní Plavecký klub pro děti ve věku 8 až 14 let.

V neděli již bude provoz bazénů v běžné době od 10 do 20 hodin. Od října navíc začala nová sezona v saunách, které jsou nyní otevřeny od 14.30 do 21 hodin. Od 1. listopadu se tato doba rozšíří až do 21.30 hodin. O víkendech pak budou sauny v provozu od 14.30 do 20 hodin.