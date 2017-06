Letní teploty přejí milovníkům vody

Jindřichův Hradec – Příznivci koupání se mohou těšit na neděli, kdy bude od 10 do 19 hodin otevřen jindřichohradecký aquapark.

ilustrační fotoFoto: archiv redakce

„Rozhodli jsme tak na základě předpovědi počasí, která na druhý víkendový den slibuje letní teploty. V případě, že by se snad předpověď nenaplnila, zůstala by venkovní část přístupná alespoň přes pokladnu vnitřního bazénu,“ informovala vedoucí bazénu Marcela Kůrková.

V sobotu jsou veřejnosti otevřeny pouze vnitřní bazény, a to od 10 do 20 hodin. V případě teplot alespoň nad 20 stupňů bude aquapark v druhé polovině června otevřen denně. Alespoň částečně tak nahradí krytý plavecký bazén, který bude od 17. do 30. června zcela uzavřen. „Důvodem je oprava dlažby ve sportovním bazénu,“ vysvětlila.

Jindřichohradecký aquapark měl premiéru již minulou sobotu, kdy se krytý bazén stal dějištěm krajského přeboru v plavání. „Bylo to ještě o dva dny dříve než předloni, kdy byla sezóna zahájena rekordně brzy,“ uvedla Marcela Kůrková. Před týdnem v sobotu navštívilo venkovní koupaliště 551 návštěvníků a jeho zázemí prověřili i mladí sportovní plavci z jižních Čech.