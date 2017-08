Lidé kolem Vltavy na Českokrumlovsku zachraňují i psy

Rožmberk nad Vltavou – Nejenom věci, ale také své psy ztrácejí vodáci plující po Vltavě. Své o tom ví Martin Pavljuk, který se ujal nejednoho bezradného psa běhajícího kolem Vltavy.

Provozuje totiž občerstvení U Tygra na křižovatce U Veverek nedaleko Rožmberku nad Vltavou.

„V prvním případě, asi před dvěma lety, pomohli lidé z plovoucího občerstvení,“ vyprávěl.

„Obrátili se na ně vodáci, co jeli kolem, aby informovali ostatní vodáky, že s sebou mají psa, kterého našli. A druhý den ráno jsme potkali vyplašeného Němce, který hledal svého psa.“ Shodou okolností s nimi byl barman z toho plovoucího baru, který měl na dotyčné vodáky telefonní číslo. Tak zjistili, že psa se ujalo město Rožmberk a pes byl k vyzvednutí u tamního hajného.

Loni to byli další dva psi, kteří se ale zatoulali obyvatelům Rožmberka, a letos zatím dva psi, kteří hledali své pány v úseku kolem řeky od Rožmberka po Veverky.

„Labrador a nějaký voříšek běželi spolu,“ líčil Martin Pavljuk. „Byli špinaví a mokří, bylo jasné, že se ztratili. Odchytili jsme je a v našem občerstvení jsme je nakrmili.“ Poté se obrátili na starostku Rožmberka, která zavolala na pomoc psí útulek. „My jsme ale mezitím obvolávali své známé kolem vody,“ pokračoval Martin Pavljuk. „A poštěstilo se. Zjistili jsme, že vodáci, kteří postrádají tyto dva psy, jsou v kempu v Rožmberku nad Vltavou.“

Vše tedy dobře dopadlo. Psi doprovázejí posádky lodí na Vltavě často a mnohdy v lodi nesedí pes jenom jeden. Vodáci by měli mít na paměti, co se může stát a že najít pak vystresovaného psího kamaráda v krajině kolem vody není nic jednoduchého a nemusí to vždy končit šťastně.