Listí mohou lidé dál vozit do sběrného dvora

Jindřichův Hradec – Přestože již za týden budou Vánoce, sněhu zatím mnoho nebylo a lidé stále mohou uklízet zahrady.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK / Matej Slávik

Popelnice na bioodpad v Jindřichově Hradci se vyvážely do konce listopadu. Podle informací jednatele Služeb města Jindřichův Hradec Ivo Ježka však mohou lidé zelený odpad odvážet denně kromě pondělí do sběrného dvora. „Kompostárna je také v provozu. Jen když začne víc mrznout, zastaví se procesy kompostování," dodal.

Listí není jen na zahrádkách, ale také v parcích ve městě. Přestože někteří Hradečáci upozorňují, že v parku nebo na sídlišti Vajgar není listí uklizené, Ivo Ježek vše vysvětluje. „Oproti loňsku ve skluzu nejsme. Uklízí se průběžně. Na sídlišti jsme žádný velký problém nezaregistrovali, park je nyní také uklizený. Pokud má někdo na mysli lesopark, tam uklízíme jen když zbude čas," říká. Navíc podle jeho informací mají Služby města od prosince k dispozici jen deset pracovníků veřejné služby, kteří se o úklid listí starají. „Je to polovina, než co jsme měli. Ale víc jsme jich nedostali," uzavřel.