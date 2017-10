Literární soutěž Textík zahájila osmý ročník

Jindřichův Hradec - Spisovatelé se mohou pustit do nových témat. Uzávěrka soutěže je 15. ledna.

Jindřichohradecký Textík. Ilustrační foto.Foto: Josef Böhm

Hradecké nakladatelství Epika vyhlásilo další, v pořadí už osmý ročník literární a výtvarné soutěže Jindřichohradecký Textík. A s novým ročníkem jsou samozřejmě připravená i nová témata pro soutěžící.



Ve věkové kategorii do 14 let mohou autoři psát jak poezii - téma Kdyby prase mělo křídla -, tak prózu - téma Na mostě mezi Měsícem a Sluncem. Od 15 let dál se potom účastníci soutěže musejí zabývat básněmi na téma Slušná báseň o neslušné věci a prózou na téma Kocourkovští nového věku. Do soutěže je možné zaslat jedno jediné dílo o délce maximálně tři strany A4. Dílo nesmí být až do přihlášení do soutěže nikde prezentováno. Práce se mohou až do 15. ledna 2018 zasílat na e-mail textik@epika.cz.



Ani letos nechybí v soutěži výtvarná část, která je otevřená všem bez věkového limitu. Zadání pro osmý ročník zní Ukradená vzducholoď. Opět je možné přihlásit pouze jediné, nikde neprezentované dílo, fotografie a komixy nejsou povolené. Výtvarná díla lze zaslat buď poštou na adresu nakladatelství Epika, či je na místo zanést osobně.